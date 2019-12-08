Haberler » Güncel » Yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti - Haber

Yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti

Malatya Tren Garında yük vagonlarının üzerine çıkan ve yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti.

08.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:18
Tren Garında yük vagonlarının üzerine çıkan ve yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti.
Malatya Tren Garında bekleyen yük treninin üzerine henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan Denizcan E, (18), yüksek gerilim akımına kapıldı.
Patlama sesi duyan ve kıvılcımları gören tren garı görevlileri asayiş ekipleri ile itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Vagonların üzerinde bir gencin hareketsiz yattığını gören gar çalışanları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Elektrik akımının kesilmesinin ardından Malatya Büyükşehir itfaiye ekipler ağır yaralanan Denizcan'ı, vagonun üzerinden indirerek ambulansa taşıdı.
112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Denizcan'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Denizcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yüksek gerilime kapılan genç hayatını kaybetti

İtfaiye, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:40 Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama - Haber
22:40 İstanbul Valiliğinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıklaması - Haber
22:40 Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
22:40 Kuşadası'nda 33 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
22:40 Samsun'da kadınlar, ceren için yürüdü - Haber
20:50 3 çocuk annesi, intihar etti - Haber
20:35 Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi - Haber
20:30 Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Haber
19:40 Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var - Haber
19:16 Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haber
8.12.2019 22:42:32