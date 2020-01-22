Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren'de (YHT) 30 günlük abonman bilet ücretlerine zam yaptı. Eskişehir- Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 624 TL'den 1687 TL'ye çıktı.

Birgün gazetesinin haberine göre, internet ve mobil satışlarında uygulanan yüzde 1,5 indirim ise kaldırıldı. Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı.

İŞTE KALEM KALEM ZAMLAR

Ankara-Polatlı 220 TL'den 877 TL'ye çıktı (Zam oranı yüzde 298).

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 624 TL'den bin 687'ye çıktı (Zam oranı yüzde 251).

Polatlı-Eskişehir 352'den bin 260 TL'ye çıktı (Zam oranı yüzde 257).

Ankara-İstanbul 2 bin 100'den 3 bin 847 TL'ye çıktı (Zam oranı yüzde 83).

DEVLET DEMİRYOLLARI'NIN ALDIĞI KARARIN AYRINTILARI

YHT'lerde halen uygulamada olan ekonomi sınıfın belirli bir oran fazlası ile ücretlendirilmekte olan business sınıfta tüm ticari indirimler ve ücretsiz seyahat hakkına sahip yolculardan alınan mevki farkı ücretleri kaldırıldı.

Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacak.

Business vagonlarda gidiş-dönüş indirimi yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edecek.İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı.

Business biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler ile tam genç tarifeleri kaldırılarak 15 biniş yüzde 5, 20 biniş yüzde 10 ve 30 biniş indirim yüzde 15 olarak yeniden düzenlendi.

Ekonomi biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler kaldırılarak tam ve genç tarifesi üzerinden 15 biniş yüzde 15, 20 biniş yüzde 20 ve 30 biniş yüzde 25 olarak düzenlendi.

YHT business aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanılan ve sabit olarak ücretlendirilen Polatlı-Konya parkurlarında tam ve genç abonmanlıkları kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tek tip yüzde 25 indirimli yeni abonman paketleri uygulamaya alınacak.

YHT ekonomi vagonlarda aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanılan ve sabit olarak ücretlendirilen paketler Polatlı-Konya parkurlarında kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tam yüzde 25, genç yüzde 50 indirimli abonmanlık paketleri uygulamaya alınacak. Anahat trenlerinde mevcut uygulama aynen devam edecek.

UTKU ÇAKIRÖZER'DEN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TCDD'nin aldığı zam kararına Twitter'dan tepki gösterdi. Memurun maaşına yüzde 5.5 zam, Eskişehir-Ankara hattına yüzde 170 oranında zam geldiğinin altını çizen Çakırözer, "Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam üstüne zam! Eskişehir-Ankara hattında çalışanların tercih ettiği 30 günlük abonman 624 liradan 1.687 liraya çıktı! Memurun maaşına yüzde 5.5, tren biletine yüzde 170 zam!" diyerek tepkisini dile getirdi.