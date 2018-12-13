Yüksek Hızlı Tren'deki Yaralının Kurtarılma Anı Anbean Kaybedildi

Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Trendeki yaralının kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı.

VALİ ŞAHİN, 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında kazaya ilişkin ilk bilgileri verdi. Vali Şahin, kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı.

VAGONLARDAN ÇIKARILAN YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hızının 80-90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.