13 Aralık 2018, 09:36
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Yüksek Hızlı Tren'deki Yaralının Kurtarılma Anı Anbean Kaybedildi

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Yüksek Hızlı Tren'deki yaralının kurtarılma anı saniye saniye kaydedildi.

Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Trendeki yaralının kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı.

VALİ ŞAHİN, 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Ankara Valisi Vasip Şahin canlı yayında kazaya ilişkin ilk bilgileri verdi. Vali Şahin, kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı.

VAGONLARDAN ÇIKARILAN YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hızının 80-90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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Konya,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 09:36



YORUMLAR (7)
SEDEF: Ölenlere ALLAH RAHMET EYLESIN INŞALLAH, yaralilara şifa dilerim. Çok acı geçmiş olsun
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BÖHÖ: başka ülkelerde böyle durum olunca bakanlar istifa eder bizimkiler pişkin pişkin araştıracaz suçlu kimse ortaya çıkartacaz diyorlar önce suçlu benim diyen istifa eden bakan bizim ülkemizde hiç olmadı hem bakan hem onun üstleri hep suçsuz bazı ülkelerin başbakanları bile gerektiğinde suçu üstüne alıp istifa etme dürüstlüğünü gösteriyor
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1974: 9. ve 16 saniyeleri arası yerde hareketsiz yatan biri var onunla kimse ilgilenmiyor acaba neden
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ALBATROS: Ölenlere Allah Rahmet Yaralılarımızada Rabbim Acil Şifalar İhsan Etsin İnşallah Lakin TCDDyi Yönetenlereda Allah Akıl İhsan Etsin !.....
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