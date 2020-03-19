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Yüksek hızlı trende Korona virüsü paniği

Yüksek hızlı trende Korona virüsü paniği 'Bir yolcunun ateşi yükseldi' ihbarı üzerine Söğütlüçeşme İstasyonu'na çok sayıda ambulans sevk edildi Konya'dan Yüksek hızlı tren ile İstanbula gelmeye çalışan bir yolcuda Korona virüsü şüphesi ihbarı tren görevlilerini harekete geçirdi.

19.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:06
Yüksek hızlı trende Korona virüsü paniği
'Bir yolcunun ateşi yükseldi' ihbarı üzerine Söğütlüçeşme İstasyonu'na çok sayıda ambulans sevk edildi
İSTANBUL - Konya 'dan Yüksek hızlı tren ile İstanbula gelmeye çalışan bir yolcuda Korona virüsü şüphesi ihbarı tren görevlilerini harekete geçirdi. İhbar üzerine Söğütlüçeşme İstasyonu'na çok sayıda ambulans sevk edilirken, ateşi ölçülen yolcularda bir bulguya rastlanmadı.
Konya'dan İstanbul'a giden Yüksek Hızlı trende bir yolcuda Korona virüsü şüphesi ihbarı tren görevlilerini harekete geçirdi. Yüksek Hızlı Trende görevliler hemen durumu yetkililere bildirdi. Tren Söğütlüçeşme İstasyona geldiğinde çok sayıda ambulans treni karşıladı. Trende bulunan yolcuların tamamının mobil cihazlar ile ateşi ölçüldü. Söğütlüçeşme hızlı tren durağında özel kıyafetli sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletildi. İhbar üzerine görevlilerin yolcuların ateşlerini ölçmesi sonucu tren ulaşımında aksamaya neden oldu. Kontrolleri yapılan yolcularda ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Konya'dan İstanbul'a yolculuk yapan ve aynı trende bulunan bir vatandaş ise "Konya İstanbul treni öndeki vagonda bir tane yolcunun ateşi çıktı. Ateşi çıktığı için yolcuyu ambulansa almadan bizi bırakmadılar" diye konuştu. Yüksek hızlı trende Korona virüsü paniği

Kaynak: İHA

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Yüksek hızlı trende Korona virüsü paniği
Etiketler : Konya, 3. Sayfa

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