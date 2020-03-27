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Yüksek Hızlı Trenler titizlikle dezenfekte ediliyor

Yüksek Hızlı Trenler titizlikle dezenfekte ediliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara arasında sefer düzenleyen yüksek hızlı trenleri titizlik içerisinde dezenfekte ediyor.

27.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:39
Yüksek Hızlı Trenler titizlikle dezenfekte ediliyor
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul- Ankara arasında sefer düzenleyen yüksek hızlı trenleri titizlik içerisinde dezenfekte ediyor.
Çin'in Wuhan kentinde çıkarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele için dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlar, sokak ve cadde araları, toplu kullanılan her alan ekipler tarafından virüsün yayılımının önüne geçmek için dezenfekte ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul-Ankara arasında sefer yapan yüksek hızlı trenleri dezenfekte etmek için çalışma başlattı. Halkalı istasyonunda sefer saatini bekleyen Yüksek Hızlı Trende ekipler titizlik içerisinde dezenfekte çalışması yaptı. Trenlerin içi ilaçlanırken, yolcuların temas ettiği her alan da dezenfektan ile temizlendi. Şu anda gerçekleştirilen 34 seferin tamamında her bir sefer öncesinde dezenfeksiyon yapıldığı belirtildi. Yüksek Hızlı Trenler titizlikle dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara, Genel

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Yüksek Hızlı Trenler titizlikle dezenfekte ediliyor

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