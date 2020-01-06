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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Karagöl'den karlı görüntüler Kartopu oynayan vatandaşlardan görüntüler İzmir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, tadına doyumsuz görüntüler oluşturdu.

06.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:58
'den karlı görüntüler
Kartopu oynayan vatandaşlardan görüntüler 'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, tadına doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Yurt genelinde etkili olan kar, İzmir'in yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü. Karşıyaka ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki İzmir Karagöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Tabiat parkı içerisinde yer alan Karagöl'ün çevresindeki kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçlarının karla kaplanan görüntüsü, doyumsuz bir manzara sunuyor. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar yanlarına çocuklarını da alarak karın keyfini çıkardılar.
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Karagöl, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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