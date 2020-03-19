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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü.

19.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:01
Kocaeli 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.
İzmit'teki Umuttepe, Gölcük'teki Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu, Başiskele'deki Aytepe Yolu başta olmak üzere pek çok noktada karla mücadele ekibi görev yapıyor.
Yollarda buzlanmaya bağlı olumsuzlukların önüne geçilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.
Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı devam ediyor.
Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı, 80 santimetre ölçüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: AA

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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Etiketler : Kayak Merkezi, Kartepe, Kocaeli, Güncel

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