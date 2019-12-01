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Yüksek kesimlere kar yağdı

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

01.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:09
'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Karabük'te gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar, bin 30 metre rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nin üst kısmında bulunan Sarıçiçek Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çevrenin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, cep telefonuyla çekim yaptı. İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.
Yüksek kesimlere kar yağdı

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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