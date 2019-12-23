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Yüksek kesimlerinde karda mahsur kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

23.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:55
'in ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı 1189 rakımlı Fındıkpınarı Mahallesi Durmaz mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçları içerisinde vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti.
Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki mevkiye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı.
Kar ve buzlanma nedeniyle 12 araç içinde mahsur kalarak yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
Yüksek kesimlerinde karda mahsur kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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