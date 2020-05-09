Yüksek kesimlerine kar yağdı

Erzincan, Ardahan ve Kars'ta etkili olan karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde görülen kar yağışı, vatandaşları şaşırttı.

Erzincan'da iki gündür etkili olan sağanak, gün içerisinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Kentin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza kaplandı. Çayırlı ilçesinde yaşanan kar yağışı kışı aratmayan görüntüler oluşturdu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde de hayvanlarını meralara çıkaran vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Ardahan kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ve sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Çıldır ilçesindeki Kısır Dağı etekleri beyaza büründü.

Kars kent merkezinde de şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars-Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde de sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı bölge genelinde yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.