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Yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı

Van'ın yüksek kesimleri nisanın son günlerinde kar yağışıyla beyaza büründü.

25.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:29
Van'ın yüksek kesimleri nisanın son günlerinde kar yağışıyla beyaza büründü.
Bölgede bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Özalp ilçesindeki köylerde aniden etkili olan kar ve tipi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köylüler, meralara çıkardıkları hayvanlarını olumsuz hava koşulları nedeniyle ahırlara kapatmak zorunda kaldı.
Şemsettin köyü sakinlerinden Ahmet Karakaya, nisanın sonu olmasına rağmen yüksek kesimlerde halen kar yağdığını belirtti.
Son bir haftadır günde 4 mevsimi yaşadıklarını ifade eden Karakaya, "Kar yağarken güneş çıkıyor, hava güneşliyken bakıyorsun yağmur yağıyor. Meralara bırakılan koyunlar, kar nedeniyle ahırlara geri getirildi. Besiciler için zor bir süreç, Allah yardımcımız olsun." dedi. Yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı

Kaynak: AA

Etiketler: Karakaya, Özalp, Van, Güncel , Haber
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