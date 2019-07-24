Haberler» Güncel» Haber

Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ercan Oğuz, kültür mantarı serası kurarak yetiştiriciliğe başladı.

24.07.2019 11:06 Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ercan Oğuz, kültür mantarı serası kurarak yetiştiriciliğe başladı.

Emek Mahallesinde100 metre kare alanda kurulan kültür mantarı serasında Ercan Oğuzu ziyaret eden Rektör Alma girişimciyi gayretlerinden dolayı tebrik ederek, bir süre mantar serasını gezdi. Kültür mantarı hakkında Oğuz'dan bilgi alan Rektör Alma, her zaman üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Oğuz, Rektör Alma'ya teşekkür etti. - IĞDIR

Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
12:37   DHA DIŞ- Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
12:37   REİNA SALDIRISINDA ÖLEN TUNUSLU ÇİFTİN AİLESİNE 75 BİN TL TAZMİNAT
12:37   HAKAN ATİLLA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ 3 (canlı yayın kaydı)
12:37   PANTOLON DENERKEN 200 BİN DOLARI ÇALINDI
12:37   Alkollü sürücü ceza yazılmaması için yalvardı
12:36   Rektör Turgut 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
12:36   AKUZEM'den Anadolu Üniversitesine ziyaret