Yüksek öğrenimin sorunları görüşüldü

Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Dinar
Meslek Yüksek Okulu (MYO) toplantı salonunda okul müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Hayrettin Ertan başkanlığında, ilçede yüksek öğrenimle alakalı bazı sorunlar görüşüldü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Bağırkan, Belediye Meclis Üyesi Erkan Kırtaş ve okul hocalarının katıldığı toplantıda, öğrenci sayısının nasıl artırılabileceğiyle alakalı istişarede bulunuldu.
Kapalı olan Dinar'daki öğrenci yurdunun açılacağını dile getiren Hayrettin Ertan, "Yeni dönemde erkek ve kız yurdumuz açılıyor. Bunun yanında Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda iki bölüme 80 öğrenci alınacaktır." dedi.