18.06.2019 14:16
Haberler» Güncel» Haber

Yüksek öğrenimin sorunları görüşüldü

Yüksek öğrenimin sorunları görüşüldü

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dinar Meslek Yüksek Okulu (MYO) toplantı salonunda okul müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Hayrettin Ertan başkanlığında, ilçede yüksek öğrenimle alakalı bazı sorunlar görüşüldü.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dinar Meslek Yüksek Okulu (MYO) toplantı salonunda okul müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Hayrettin Ertan başkanlığında, ilçede yüksek öğrenimle alakalı bazı sorunlar görüşüldü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Bağırkan, Belediye Meclis Üyesi Erkan Kırtaş ve okul hocalarının katıldığı toplantıda, öğrenci sayısının nasıl artırılabileceğiyle alakalı istişarede bulunuldu.
Kapalı olan Dinar'daki öğrenci yurdunun açılacağını dile getiren Hayrettin Ertan, "Yeni dönemde erkek ve kız yurdumuz açılıyor. Bunun yanında Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda iki bölüme 80 öğrenci alınacaktır." dedi.
Kaynak: AA
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:31 Vali Ekinci, "Devlet ve vatandaşımız arasında köprü olmaya çalışıyoruz"
16:31 Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi soruşturmasında 3 kişiye dava açıldı
16:31 OLAYLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİYE DAVA AÇILDI
16:31 BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve...
16:30 Kangal'da sağanak
16:30 Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
16:30 BM: "Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan araştırılmalıdır"