Yüksek Oy Oranı Bize Güç Verir!

Her gittiği yerde coşkuyla karşılanan ve halkın desteğini alan Mikail Sülük, oy rekorunda Türkiye birinciliğine hergün biraz daha yaklaşıyor.

Malatya'nın Pütürge İlçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, gezilerini aralıksız sürdürüyor. Halkın duasını ve desteğini her gittiği yerde arkasında hisseden Mikail Sülük, gittiği yerlerde güçlü bir destek alıyor.Son olarak Pazarcık, Pozkıran ve Balpınarı mahallelerini ziyaret eden Mikail Sülük, buralarda vatandaşlara projelerini anlattı.

Mikail Sülük, Pütürge halkının tamamının oyuna talip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ben sizin duanıza ve oyunuza talibim. Dualarınızla ve bana vereceğiniz destek, ilçemize güç verecektir. Yüzde 50 artı 1 başkan olmaya yeterli. Ama biz bunun üzerinde oy oranı istiyoruz. Sizin desteğiniz ne kadar fazla olursa, bizim de elimiz o kadar güçlü olur. Sizden ricam dualarınız ve desteğinizi bizden esirgememenizdir. Biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz. En iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz."

Mikail Sülük'ün konuşmasını heyecanla dinleyen vatandaşlar, kendisini desteklediklerini dile getiriyorlar.

AK Parti Belediye Başkan Adayı İşadamı Mikail Sülük, gittiği her yerde çocukları da sevindirmeyi ihmal etmiyor. Geleceğimizin teminatı çocuklara özel ilgi gösteren Mikail Sülük,çocuklarla sohbet ediyor.

Kaynak: Bültenler