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Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece geç saatlerde yüksek sesle, çevredekileri rahatsız ederek müzik dinleten alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

13.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı
'nin ilçesinde gece geç saatlerde yüksek sesle, çevredekileri rahatsız ederek müzik dinleten alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yeni Mahalle, Atakent Sitesi civarında gece saatlerinde bir araçtan gelen yüksek sesli müzik vatandaşlarda tepkiye neden oldu. Mahalle sokaklarında yankılanan ses, çevre sakinlerini yataklarından kaldırdı. Durumdan rahatsız olan halk durumu polise ihbar etmesi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracı söz konusu mevkide aynı şekilde yakaladı.

Sürücü S.Ş. üzerinde yapılan alkol kontrolünde 0.68 promil de alkollü olduğu tespit edilirken, bin 2 TL alkollü araç kullanmaktan ve 108 TL de yüksek sesle çevreye zarar vermekten toplamda bin 110 TL para cezası uygulandı - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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