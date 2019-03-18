Yüksek Teknoloji Şirketleri Kapanma Noktasında

Kaynak: DHA

açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, "2011 yılında başlamak üzere Sanayi 4.0 devrimi ortaya çıktı. Bu devrim daha çok otomasyonu, robotları, bilgisayar denetimli tezgahları içeriyor. Bu nedenle ülkemizdeki teknolojinin de bunu kullanması lazım. Sanayicilerimiz genellikle yurt dışından gerekli tezgahları ithal ediyor. Bu şekilde dışa bağımlı bir sanayimiz oluşuyor. Bunların hepsini tabii ki yapamayız ama en azından bir kısmını Türkiye'de yapmak mümkün. Takım tezgahları üreten firmalarımız bu teknoloji yarışında geri kaldı ve çoğu kapandı. Üniversitelerimizde uzman öğretim üyelerimiz var. Bu tasarım ve imalatları istediğimiz takdirde yapabiliriz. Bu sayede ihracatını da gerçekleştirebiliriz. Bu çalışmaları destekleyen projelerin olması lazım. Gerek Avrupa'da gerekse Uzakdoğu'da özellikle ihracatçılara destekler var. Bunların da Türkiye'de olmasını istiyoruz. Özellikle üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek projelere devletin desteği lazım ki cesaretle bu işler yapılabilsin, sonuç alınabilsin" dedi."BAZI ŞİRKETLERİN ÜRETİMLERİ DURDU"İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmaların üretimlerini durdurduğunu ve kapatma yoluna gittiklerini söyleyen Prof. Dr. Kaftanoğlu şunları dile getirdi:"Tedbir alınması küçük çaptaki teknoloji firmalarını olumsuz etkilediği için kapanma yoluna gittiler. Bu Türkiye için büyük bir kayıp. Bu gibi düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Hatta bu firmaların geri çağrılarak çalışmalarına devam etmelerinin sağlanması Türkiye lehine olacaktır.""ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ SINIRLI"Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğinin sınırlı olarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Kaftanoğlu, "Bu konudaki en önemli kaynak TÜBİTAK kaynakları. Onlar da hem kısıtlı hem de çok uzun süreç alıyor. Bir projenin kabul edilmesi neredeyse 1 yılı aşıyor. Daha kısa yoldan bu çalışmaları sonlandıracak ve destek verecek mekanizmalara ihtiyaç var. Mevcut mekanizmalar yetersiz" şeklinde konuştu.Üniversitelerde sınırlı da olsa yüksek teknoloji üretimi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaftanoğlu, "Sanayinin de buna ihtiyacı var. Ama ikisi bir araya gelmekte zorluk çekiyor. Bunu kolaylaştırıcı yöntemlerin devlet tarafından alınması lazım. Milli politikaların oluşturulmasında da bizlere danışılması lazım, kalkınma planlarında stratejik ve yüksek teknolojik projelere yer ve destek verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. - İstanbul