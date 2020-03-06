Yükseklerde Özgürce Uçan Türk: Mr Jade

Hem verdiği hediyeler, hem de instagram sayfasıyla son derece keyifli bir hesabı vardı. Dikkatimi çekmiş ve merak etmiştim.

"Kimdir, bu hediye olayı nedir" derken bir de baktım ki kendimi Mr Jade ile röportaj yaparken buldum. Aslında bulmadım demem daha doğru. Arkadaşım Duygu MR Jade'in son klibini hikayesinde paylaşınca Duygu'ya ya mesaj attım ve direkt konuya girdim.

- Duyguuuu, canım, Mr Jade ile ben röportaj yapmak istiyorum. Sanırım çok iyi arkadaşsınız. Benim için sorabilir misin? Kabul eder mi? Teşekkür ederim?

Sonrasında günlük hayatın akışında yazdığımı dahi unuttum. Sosyal medyaya saatlerce bakmadığım olur. Sonra bir baktım ki Duygu'dan mesaj gelmiş

-Tamam dedi , cumaya kadar burada

Günlerden çarşamba, benim bir sürü planım var ama bu röportajı yapmam lazım. Sonrasında vaktim yok. Nihayetinde sınırlı saatlere sığdırdığımız çekim ve aşağıda okuyacağınız satırlar ortaya çıktı.

Hayatta asla büyük konuşmayı sevmem. Mümkün oldukça "aman derim aman". Malum söz büyüdür ve ağızdan çıkan her sözün gerçekleşme ihtimali yüksektir. İşte benim de Mr Jade ile ilgili bu başıma geldi. Beni neden hediyelere etiketliyor yahu derken Mr Made'den gerçek hikayeyi öğrendim.

Başarılı iş adamı, sanatçı, fenomen kimliğiyle gündemdesin :) Neden Mr Jade olmayı seçtin? Kimdir Mr Jade?

Aslında bu yolu ben seçmedim hayat bu yolu bana gösterdi. Mr Jade kimdir? Mr Jade günde 3 saat uyku uyuyan, sürekli iş güç peşinde sürekli insanların iyiliği için yola çıkmış ve güzel şeylere inanan güzel şeylere imza atmak isteyen biri.

Almanya 'da yaşayan Türkler'in yaşadığı zorluklara rağmen sen muazzam başarılara imza atıyorsun. Almanya'da "Türk", Türkiye 'de "Gurbetçi" olma halini nasıl yönetiyorsun?

Evet sonuçta işimiz çok zor çünkü Almanya'da ben bir yabancıyım, düşünsenize tüm kapılar kapalı ve kapıları açmak zor. Hele ki başarılı birisi olursanız o kadar daha çok kapanıyor tüm bunlara rağmen kimseye eyvallah demeden 20 senedir başarılara imza atıyoruz iş adamı olarak. Türkiye geldiğimde ise gurbetçi olarak tanımlamıyorum onun içinde burada da bir yabancı hissi bana geliyor.

Seni instagram hesabınla keşfettim (gülüşmeler). Bundan iki ay öncesine kadar varlığından dahi haberim yoktu. Ki sen çok popülermişsin :) Bu bilinirlikle ne yapmak istiyorsun? Ünlü olmak istiyor desem zaten ünlüsün, senin derdin ne? (gülüşmeler)

O senin güzelliğin teşekkür ediyorum böyle düşündüğüne. Evet derdim ünlü olmak değil veya daha ünlü olmak içinher şey yapmak değil. Emin adımlarla ilerlemek ve geleceğimiz olan gençlerimize faydalı yol göstermek benim derdim bu ve sevgili Türkiye'mi yurtdışında temsil etmek ve Türklerin neyi başarabileceklerine ve başladıklarına göz önüne sermek.

Yaşam tarzınla sürekli gündemdesin. Çekim için buluştuğumuzda gördüm ki görünenin arkasında çok disiplin, çok iyi kalpli ve çok cesur bir hayat var. Mr Jade olmak sence bunu mu gerektiriyor?

Yok bu bir kader, inanıyorum ki daha daha çok disiplinli yürekli insanların olduğuna, yalnız kadere inanıyorum ben, kader beni bu yollara vurdu.. Ve herkesin birer misyonu var benim misyonumda var tabii ki..

Sana "Türkiye'nin Dan Bilzerian" ı diyenler var. Sosyal medya paylaşımların rekor kırıyor, instagram hikayelerin milyonlarca izleniyor. Vermiş olduğun hediyeler dudak uçuklatıyor. Merak ediyorum sırada ne var?

Yukarıya doğru çıta açık onu ben de bilmiyorum :) Ama bildiğim tek şey var hayat paylaştıkça daha güzel… Düşünsene bir ekmeği tam yemek yerine ortadan böl ve karşındakine ver ikiniz doyun.

Instagram paylaşımlarında Afrika'da su kuyusu açtırdığını gördüm. Almanya ve Türkiye'ye de yardımların oluyor mu? Yoksa neden Afrika? Biraz anlatır mısın?

Evet bu yıl üçüncüsünü açmayı düşünüyorum Afrika'da. Neden Afrika çünkü herkesin doğal hayatta en az senin benim kadar olan bir şey var o da SU. Bizler lüksler içerisinde yaşarken bu insanlar normal su yüzü bile görmüyorlar ve her gün yüzlerce kişi binlerce kişi bu yüzden ölüyor. Nasıl başımı yastığa koyup uyuyabilirim?

Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilmiş kliplerin var. Hatta köyde spor yaparken çektiğin kısa videoya bayıldım. Bir nevi gönüllü Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapıyorsun. Oldu da bir teklif geldi :) Türkiye'nin Marka Yüzü olmak ister misin?

Ülkemin gelişmesi için ülkemin daha iyi dışarı doğru tanıtabilmesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Üzüldüğüm konu zaten o ülkemizin güzelliklerini dışarı bir türlü yansıtamıyoruz sadece lay lay lom şeyler görüyoruz. Amerikan filmlerine bakıyorum Türkiye'de çevrilmiş dünya metropol olan İstanbul, ama kapalı çarşıya çıkmıştı ve düşündüğümde bir Amerikalı veya bir alman bükülme bakarsa İstanbul'da değil ama aklına ne gelir işte atıyorum üçüncü dünya ülkesi gibi bir şey ama öyle bir şey değil dünya metropolü en zengininden en fakiri ne kadar tüm güzellikleri barındıran bir şehir kaldı ki koskoca bir Türkiye nasıl tanıtabileceğiz artık başka.

Türkiye "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısını yeniden yorumladın ve sevgililer gününde klibini paylaştın. Şarkının klibini defalarca izledim. Hem çekim tekniğiyle hem de verdiği duygusallık muazzam. Bu şarkıyı okumak hayalinmiş. Yeni hayallerin neler? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?

Bu şarkının ben de özel bir yeri var, Kadir İnanır ve Türkan Şoray, bu filme baktığım zaman her seferinde göz yaşlarımı tutamam.. Daha güzel projelere imza atmak daha güzel şeyler sunmak benim misyonum tabii ki yakında farklı güzel projeler gelebilir :) klibin en güzel yanı normal klip olarak çekmedik resmen sinema filmi çektik kalitesini sergileyen o kadar güzel sahneler var, dönüşümler bunları her seferinde bana daha da kanıtlıyor ve bu da beni mutlu ediyor.

Çok özel bir soru soracağım. Sağ kolundaki bilekliğin bir anlamı var mı? Bilekliğini 2009'da 2020'de de kolunda görüyorum. Mahsuru yoksa anlatabilir misin? Yoksa derin bir hikaye bende kalsın mı dersin?

Yok özel anlamı :)