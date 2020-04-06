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Yükseköğretim Genel Kurulu 'Seviye Tespit Sınavı'nı erteledi

Yükseköğretim Genel Kurulu, Seviye Tespit Sınavı ve muadil sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) ertelendiğini duyurdu.

06.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:45
Yükseköğretim Genel Kurulu 'Seviye Tespit Sınavı'nı erteledi
Yükseköğretim Genel Kurulu, Seviye Tespit Sınavı ve muadil sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) ertelendiğini duyurdu.
Yükseköğretim Genel Kurulunun 26 Mart 2020 tarihli toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve muadil sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Genel Kurulu, Güncel
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