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Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi TBMM'de

Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.

08.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:40
Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi TBMM'de
Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.
AK Parti, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMMM Başkanlığına sundu. Kanun teklifi 28 maddeden oluşuyor. Teklif, özellikle vakıf üniversiteleri ve yükseköğretim ile bazı alanları düzenleme konusunda ilgili kurumlara yetki vermeyi amaçlıyor.
Düzenleme ile doçentlik sınavı ihtiyaca göre ikiden fazla yapılabilecek. Üniversitelerin ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilecek. Vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanları devlet üniversitesindeki öğretim elemanları ile aynı özlük haklarına sahip olacak. Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor. Vakıf üniversitelerinin en az yüzde 15 burslu öğrenci alma zorunluluğu gelecek.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, AK Parti, Türkiye, Güncel
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