11 Kasım 2018, 03:14
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (Yks) Tarihi Belli Oldu! Yks 2019 Tarihi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (Yks) Tarihi Belli Oldu! Yks 2019 Tarihi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tarihi Belli Oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tarihi Belli Oldu! YKS 2019 Tarihi?


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi.

Aygün paylaşımında, "2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

'2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' Açıklandı

'2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' Açıklandıhttps://t.co/h9ZAXvkwD1 pic.twitter.com/FW3LVnbmav

— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 9 Kasım 2018 Twitter,Yükseköğretim Kurumları Sınavı
11 Kasım 2018 Pazar 03:14