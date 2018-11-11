Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS
) Tarihi Belli Oldu! YKS 2019 Tarihi?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter
'dan yaptığı paylaşımda ÖSYM'nin yeni sınav takvimine ilişkin bilgi verdi.
Aygün paylaşımında, "2019-YKS, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak, öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
'2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' Açıklandı
'2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' Açıklandıhttps://t.co/h9ZAXvkwD1 pic.twitter.com/FW3LVnbmav
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 9 Kasım 2018
Twitter,Yükseköğretim Kurumları Sınavı
11 Kasım 2018 Pazar 03:14