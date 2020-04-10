Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklifin görüşmeleri, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda...

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.

10.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:28
Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklifin görüşmeleri, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda...
Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.
İşler, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, teklif ile öngörülen düzenlemeler hakkında bilgi vererek, teklifin hayırlı olmasını diledi.
Teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın değerlendirmesinin ardından milletvekilleri, teklifin geneli üzerinde söz alacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Ankara, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul’dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı Haberler
İstanbul'dan sonra bir kentimizde daha eczanelerden maske dağıtımına başlandı
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Haberler ›› Politika ››Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklifin görüşmeleri, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda... - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

17:00: Bursa'da koronavirüsü yenen 13 aylık bebek taburcu edildi - Haberler 16:57: Kayara Filmi - Haberler 16:53: Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:52: HDP'li Paylan, koronavirüs önlemlerini eleştirdi Açıklaması - Haberler 16:51: Huawei, Mate Xs'ten Zarar Ettiğini Açıkladı! - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun