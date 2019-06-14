14.06.2019 15:50
Haberler»Güncel » Haber

Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde Develi Belediyesi'nden bilgilendirme

Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde Develi Belediyesi

Genç öğrencilerin gelecekleri için büyük önem arz eden bu sınav öncesinde öğrencilerin huzurlu ve güven içerisinde sınavlarını tamamlayabilmesi için Develi Belediyesi bütün birimleri ile seferber oldu.

Genç öğrencilerin gelecekleri için büyük önem arz eden bu sınav öncesinde öğrencilerin huzurlu ve güven içerisinde sınavlarını tamamlayabilmesi için Develi Belediyesi bütün birimleri ile seferber oldu.

Hafta sonu ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Develi'de de öğrenciler gelecekleri için önemli bir adım olan Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YKS) ter dökecekler. Gün içerisinde hafta sonu boyunca Develililerin ses ve gürültü kirliliğine sebep olacak tutum ve davranışlardan uzak durulması için belediyeden anons yapılırken ayrıca Develi Belediyesi ekiplerince hafta sonu meydana kurulacak stantla okulların yerleri ile ilgili öğrenci ve yakınlarına bilgilendirmede bulunulacak.

Ayrıca zabıta ekipleri de sınav öncesinde ve esnasında süküneti sağlamak adına hazır kıta olarak görevinin başında olacak. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Genç, Develi Belediyesi, Develi, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:04 Türk Kızılayı çocukların karne sevincini paylaştı
18:04 Karne harçlığı almak için başkan Demirtaş'a koştular
18:03 Haliliye'de kadınlara yönelik söyleşi
18:03 Birecik'te ot yangını
18:02 Yatırımlarda devlet yardımları anlatıldı
18:02 Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
18:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı!