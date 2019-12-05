Haberler » 3. Sayfa » Yüksekokul binasından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek - Haberler

Yüksekokul binasından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının 5. katından atlayarak yaşamına son veren öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer'le ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Genç öğretim görevlisinin 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

05.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:28

'da çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak yaşamına son veren öğretim görevlisi Doktor Güneş Günay Sezer'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Akademik kariyeri başarılarla dolu olan 35 yaşındaki öğretim görevlisi Güneş Günay Sezer'in hakkında öğrenci forumlarında yapılan yorumlarda ise hiçbir olumsuz yorum olmaması dikkat çekti.

KARİYERİ ÖDÜLLERLE DOLU

Güneş Günay Sezer'in 2012'de Yayın Teşvik Ödülü, 2014'te Poster ikincilik ödülü, 2016'da öğretim elemanları arasında Akademik Teşvik Ödülü, geçen yıl ise uluslararası yayınlarda Akademik Performans üçüncüsü olduğu öğrenildi.

İNTİHAR NEDENİ ÖĞRENİLEMEDİ

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının 5. katından atlayarak yaşamına son veren öğretim görevlisinin neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda görevli Dr. Güneş Günay S. (35), 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak, yaşamına son verdi.

BİNANIN EN ÜST KATINDAN ATLADI

Olay saat 15.00 sıralarında, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay S., binanın 5'inci katından kendisi aşağıya bıraktı. Öğrencilerin çığlıklarını duyan üniversitenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş Günay S.'nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından kampüste derslere ara verildi.

Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladıÖğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Yüksekokul binasından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek

Bartın Üniversitesi, Güneş Günay Sezer, Bartın, 3. Sayfa


HABER YORUMLARI (14)
KARA:5 senelik evliydi yavuz onun zekasının yüzde biri sende olsa öyle bir soru sormazdın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BENCE:niye intihar etsin? ne intiharı? intihar değildir bence. bak hamile imiş bide. garanti bu işin içinde bişey var. şüpheli durum bence
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
PAŞALI:Yoksa maddi sıkıntılar, kredi borçları yüzünden mi intihar etti. Allah rahmet eylesin inşallah.
Yayından Kaldır
2 5
Cevap yaz
X:değermiydi canına kıymaya onca başıraya sahip birini yıkan ne olursa olsun ölüme sürükleyemez
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:kim attı kadını aşağı ?
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
YAVUZ:merhum , evli miydi değil miydi yazmamışsınız ?
Yayından Kaldır
15 21
Cevap yaz
EZGİ:ewli değildi malaesef
Yayından Kaldır
1 1
ÖÖÖJJÖÖÖ:yavuz sanane evlimi bekar mı bizler sana diyormuyuz akıllı mı akılsız mısın. .
Yayından Kaldır
4 5
NE OLMUŞ?:evlidir elbette kariyer sahibi bir insan hem olmasa ne olacak
Yayından Kaldır
0 1
BOĞA:Hedef 2023 daha durun siz
Yayından Kaldır
13 18
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:39 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlülerle Çankırı'yı gezdi - Haberler
18:38 TBMM'de, kadın cinayetlerine dikkat çekildi - Haberler
18:37 FETÖ'den gözaltına alınan 2 eski TÜBİTAK çalışanı tutuklandı - Haberler
18:36 Çocuğu tarafından evinde ölü bulundu - Haberler
18:34 Meyve yüklü kamyonet devrildi - Haberler
18:11 Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:54 Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı - Haberler
17:38 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir - Haberler
17:34 Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü - Haberler
5.12.2019 18:49:48