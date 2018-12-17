Yüksekokul Öğrencileri Süt Üretim Tesisini İnceledi

Bandırma
Onyedi Eylül
Üniversitesine bağlı Erdek
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Manyas
ilçesindeki özel bir süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundu.
Okulun 1. sınıf öğrencileri, okulda gördükleri "Gıda Teknolojisi" dersi kapsamında, ilçedeki özel bir işletmeye ait süt üretim tesislerine teknik gezi düzenledi.
Gıda Teknolojileri dersi Öğretim Görevlisi Özlem Aydoğdu
Atasoy başkanlığında 25 kişilik öğrenci grubu, üretim tesislerinde, işletmenin üretim sorumlusu Ersin Tufan Kaya'dan ilçeye özgü kelle peynir, yoğurt ve tereyağı yapımıyla ilgili bilgi aldı.
Çiğ sütün fabrikaya girişinden ürünlerin paketlenmesine kadar her birimi gezen öğrenciler, daha sonra fabrikadan ayrıldı.
Atasoy, gezinin öğrencilerin süt ve süt ürünleri teknolojisi konusunu, uygulamalı olarak öğrenmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Eylül,Bandırma
Kaynak: AA