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Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi

Yağlıdere ilçesinde yapımı süren meslek yüksekokulu inşaatının bitirilme işini hayırsever iş adamı üstlendi.

08.10.2019 15:32Yüksekokul yapımını hayırsever iş adamı üstlendi
Yağlıdere ilçesinde yapımı süren meslek yüksekokulu inşaatının bitirilme işini hayırsever iş adamı üstlendi.
Belediye Başkanlığında düzenlenen törende, 1 milyon liraya mal olacak binanın tamamlama işi protokolle üstlenici firmaya verildi.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, burada yaptığı konuşmada, okulun 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamasını hedeflediklerini söyledi.
Hayırsever iş adamı Mustafa Çatalbaş tarafından binanın kalan inşaat işlerinin maliyetinin karşılanacağını aktaran İbaş, 2020 Ocak ayında yükselici firmanın binayı teslim edeceğini dile getirdi.
İş adamı Mustafa Çatalbaş ise elinden geldiğince bu zamana kadar doğup büyüdüğü ilçesine hizmet ettiğini ve etmeye devam edeceğini belirterek, "Bu okulun geri kalan kısmını rahmetli evladım Erol Çatalbaş adına yaptırıp onun ismini yaşatmak istiyorum." dedi.

Fethi Yaşar, Yağlıdere, Güncel

Kaynak: AA

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