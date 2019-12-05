Haberler » Güncel » Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubuymuş - Haber

Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubuymuş

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi Ferhat Z.'nin (21) yüksekokulda bacağından bıçaklandığı kavganın, haberleşme uygulaması 'WhatsApp'ta kurulan grup yüzünden çıktığı öğrenildi.

05.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:29Yüksekokuldaki bıçaklı kavganın nedeni 'WhatsApp' grubuymuş

ANTALYA'da, üniversite öğrencisi Ferhat Z.'nin (21) yüksekokulda bacağından bıçaklandığı kavganın, haberleşme uygulaması 'WhatsApp'ta kurulan grup yüzünden çıktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya konuşurken üniversiteli Ferhat Z., sol bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ferhat Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, Ferhat Z.'nin bıçaklanmasıyla ilgili 4 öğrenciyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalayıp, gözaltına aldı.



Akdeniz Üniversitesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:30 Üniversiteliler, minik yürekleri sevindirdi - Haber
12:30 Juventus'ta Khedira 3 ay yok - Haber
12:30 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü - Haber
12:30 Terminalde uyuşturucu ile yakalandı - Haber
12:30 5 milyon değerinde: Osmaniye'de ele geçirildi - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:32:07