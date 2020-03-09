Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası
Hakkari'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
09.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:04
Hakkari 'nin Yüksekova Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarı ile avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Bazı avukatlar, Sarı'nın yakınları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de salonda hazır bulundu.
Savunma yapan Sarı, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat eden Sarı için tahliye kararı verildi.
Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sarı ile avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Bazı avukatlar, Sarı'nın yakınları ve HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de salonda hazır bulundu.
Savunma yapan Sarı, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme, Sarı'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat eden Sarı için tahliye kararı verildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Sarı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası
Etiketler : İrfan Sarı, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Güncel
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Güncel
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir