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Yüksekova Belediyesi "can dostlar" için yaşam alanlarına mama bıraktı

Yüksekova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı.

09.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:10
Yüksekova Belediyesi
Yüksekova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının devam ettiği Yüksekova'da belediye ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Bu kapsamda bitkin sokak hayvanlarını Hayvan Tedavi Merkezi'ne götürerek tedavilerini yaptıran ekipler, sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu alanlara da mama ve yem bıraktı.
Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, hayvanların bu süreçte yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.
Merkez olarak sokak hayvanlarını kış boyunca beslediklerini ifade eden Kaçan, "Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar için daha fazla vakit ayırıyoruz. Ekip olarak sokak hayvanlarının yanındayız. Canla başla çalışarak onları aç bırakmamaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Yüksekova, Güncel
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