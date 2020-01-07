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Yüksekova Belediyesi'nden "kar" uyarısı

Yüksekova Belediyesi, kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları kaldırım ve caddeye atan vatandaşları uyardı.

07.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:02 Yüksekova Belediyesi'nden
Belediyesi, kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları kaldırım ve caddeye atan vatandaşları uyardı.
Belediyeden yapılan duyuruda, karla mücadele ekiplerinin ekiplerinin caddelerde karları toplayıp gerekli çalışmaları yaptıktan sonra çatılarda biriken karların kaldırım ve caddeye atıldığı belirtildi.
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi.
"Yapılan uyarılara rağmen, çatılardaki karları rastgele cadde ortasına atarak yaya geçidini engelleyen ve belediyeyi zor durumda bırakan vatandaşlar hakkında 5326 Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası uygulanacaktır. Çalışmalarımızı sağlıklı şekilde yürütebilmek için vatandaşlarımızın ilçe genelinde başlatılan kar temizleme çalışmaları esnasında çatı ve teraslarındaki karları temizlemeleri gerekmektedir."

Yüksekova, Güncel

Kaynak: AA

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