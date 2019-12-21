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Yüksekova Belediyesi'nden stabilize yol çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan kumlama ve stabilize çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

21.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:42 Yüksekova Belediyesi'nden stabilize yol çalışmaları devam ediyor
'nin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan kumlama ve stabilize çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan kumlama ve stabilize çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından Hacı Ömer Sabancı Caddesine bağlı Büyük Camii arkası ve Güngör Caddesinde zemin hazırlığı sonrası kum dökülerek stabilize çalışmaları yürütüldü. Programa alınan ve aciliyet arz eden caddeleri sırasıyla kumladıklarını belirten Fen İşleri Müdürü Erol Zirek "Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için program dahilinde olan yollarımızda eş zamanlı olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Okul, camii gibi özellikle yoğun yaşam alanlarında, hummalı bir çalışma yürüttük. Programımızda olan cadde ve sokakları sırasıyla bitireceğiz İnşallah" dedi. - HAKKARİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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