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Yüksekova Belediyesinden kanal açma çalışması

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki su taşkınlarına karşı seferber oldu.

19.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:50
Yüksekova Belediyesinden kanal açma çalışması
Hakkari 'nin Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki su taşkınlarına karşı seferber oldu.

Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son günlerde eriyen karlar ve yağışlarından dolayı oluşan su taşkınlarına karşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Günlerdir rögar açan ve giderleri kapanan kanalları temizleyen ekipler, özellikle su taşkınlarından dolayı resmen bataklık haline gelen alanlarda çalışmalarını zor şartlarda yürütüyor. Zaman zaman iş makinelerinin de çamura saplandığı söz konusu çalışmalar hummalı bir şekilde tamamlanıyor.

Taşkının olduğu bölgelerde çalışmalar sonrası taşkınların bittiğini belirten Fen İşleri Müdürü Erol Zirek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Osman Doğramacı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı gece gündüz yürütmekteyiz. Son günlerde yağışın etkisiyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Ekiplerimizle birlikte günlerdir yürüttüğümüz çalışmalarımız kapsamında tüm su taşkınlarını bitirmemize rağmen ekiplerimiz bu konuda her mahallede devriye halinde tespit gerçekleştirmektedir. Zor şartlarda çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek istiyorum. Bugün de bir iş makinemiz çamura saplandı. Bir diğer iş makinemizin yardımıyla çıkarabildik. Rögar açma ve kanal temizleme çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Güncel

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