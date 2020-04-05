Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yüksekova Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi çalışanları, topladıkları bağışlarla sağlık çalışanlarına malzeme alarak hediye etti.

05.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:12
Yüksekova Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek
Hakkari 'nin Yüksekova Belediyesi çalışanları, topladıkları bağışlarla sağlık çalışanlarına malzeme alarak hediye etti.

Tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüs salgınına karşı tüm Türkiye 'de olduğu gibi Yüksekova ilçesindeki sağlık çalışanları da büyük mücadele veriyor. Yüksekova Belediyesi çalışanları da, sağlıkçıların zorlu mesaisinden dolayı topladıkları bağışlarla maske, eldiven, koruyucu gözlük ve el dezenfektanlarını alarak Yüksekova Devlet Hastanesine teslim etti.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Belediyesi çalışanlarının yaptığı bu davranıştan dolayı "Biz Bize Yeteriz Türkiye" diyerek hepsini tebrik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yüksekova Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

15:19: Daday'da pazar yerinde demir bariyerli korona virüs önlemi - Haber 15:18: Bolvadin ve Emirdağ cezaevlerinde korona virüs önlemleri arttırıldı - Haber 15:18: Askıda ekmek kampanyası ile "Biz bize yeteriz" dediler - Haber 15:18: İZMİR Buca'da pazaryerlerinde 'koronavirüs' önlemleri tam gaz - Haber 15:18: Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın-2 - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber