Haberler » Güncel » Yüksekova'da 11 bin fidan toprakla buluşturuldu - Haber

Yüksekova'da 11 bin fidan toprakla buluşturuldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 11 bin fidan dikimi yapıldı.

11.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:19Yüksekova'da 11 bin fidan toprakla buluşturuldu

HAKKARİ'nin ilçesinde,  'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 11 bin fidan dikimi yapıldı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı bahçesinde ve Esendere- Yüksekova karayolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nda fidan dikim programı düzenlendi. Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan, Garnizon Komutan Albay Hasan Koyuncu, STK'lılar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Doğramcı, Yüksekova'da  11 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Bundan sonra da yeni bir süreç başlatacağız. Her yaş gününde, her okulu bitirdiğimizde, her mezuniyette, her çocuğumuz adına birer tane fidan dikecek şekilde bir proje başlatacağız. Daha yeşil bir Yüksekova için de bütün çocuklarımız el ele gönül gönüle verdiler. İnşallah Yüksekova bundan sonra daha çok ağaç, daha yeşil, daha müreffeh bir şehir olacaktır" dedi.



Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Esendere, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:57 Eyidoğan: 7 ve daha büyüklükte deprem olasılığı yüzde 65'e ulaştı
15:57 Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski İngiliz istihbarat subayı çıktı
15:57 Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu
15:57 Zonguldak-emniyet kemeri hayat kurtardı
15:57 Van-erciş'te 5 bin fidan toprakla buluştu
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
14:59 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir
14:49 Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 15:58:54