Yüksekova'da 11 Kilo Eroin Ele Geçirildi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:27



22 Kasım 2018 Perşembe 11:27

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yanında taşıdığı poşette yapılan aramada 11 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçesi Yeşildere Caddesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yanında taşıdığı poşette arama yapıldı. Yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 11 kilo 300 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Bahse konu şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ