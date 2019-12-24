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Yüksekova'da 11 köy belediye sınırlarına dahil edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 köy belediye sınırlarına dahil edildi.

24.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:17 Yüksekova'da 11 köy belediye sınırlarına dahil edildi
'nin ilçesinde 11 köy belediye sınırlarına dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 11 köyün Yüksekova Belediyesi sınırlarına katılmasına karar verildi. Resmi Gazetede yayımlanan kararda, "Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Akalın, Aksu, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Yüksekova Belediyesine katılmalarına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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