Yüksekova'da 120 Kişiye İş İmkanı Sağlandı

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 120 kişi kura ile belirlendi. İŞKUR
aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Gençlik Merkezi Spor Salonunda kura çekimi yapıldı.
Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle başvuranlar arasından 120 asil, 60 da yedek isim belirlendi.
Kurada isimleri çıkan adaylardan şartları yerine getirenlerin önümüzdeki günlerde işe başlayacakları, şartları yerine getirmeyenlerin yerine yedek listeden isimlerin istihdam edileceği bildirildi.
Hakkari,Yüksekova
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:33