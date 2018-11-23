Yüksekova'da 15 Kilo 600 Gram Morfin Ele Geçirildi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 paket halinde toplam 15 kilo 600 gram morfin ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 22 Kazım 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Bağdaş Köyü Eski Çeşme
mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde tespit edilen şüpheli şahıslar ellerindeki çuvalı araziye bırakarak kaçmışlardır. Yapılan incelemede 15 paket halinde toplam 15 kilo 600 gram morfin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Hakkari,Yüksekova