12.06.2019 19:40
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Yüksekova'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa

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