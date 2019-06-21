21.06.2019 17:56
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Yüksekova'da 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Duranlar mezrası Golegiri mevkiinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 21 kilo 138 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Jandarma , Hakkari , Yüksekova , 3. Sayfa

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