Yüksekova'da 4 kardeş sobadan zehirlendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Yukarı Güvenç Köyü'nde 4 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Güveç köyünde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle Sedat (10), Medine (8), Sozdar (19) ve Hividar (19) kardeşlerin rahatsızlanmaları üzerine babaları Bahattin Abo, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Çığ düşmesi nediniyle kapalı olan yol için de Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekiplerine haber verildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun ulaşıma açılması üzerine köye ulaşan ekipler 4 kardeşi, evlerinden alarak hastaneye ulaştırıldı. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.