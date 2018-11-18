Yüksekova
'da 6 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçesi Kuruköy Polis
Uygulama Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç
sürücüsü gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Hakkari,Yüksekova
18 Kasım 2018 Pazar 10:27