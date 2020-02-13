Haberler » Güncel » Yüksekova'da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı - Haber

Yüksekova'da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

13.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:16
'nin ilçesinde 6 metreyi aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.
(Metin Tek/İHA)
Yüksekova'da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 11:09:07