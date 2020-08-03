Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü
03.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:14

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopter sevk edildi. Yaralı Yüksek Devlet Hastanesine kaldırılırken, cenazeler ise Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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