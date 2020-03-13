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Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

13.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:34
Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Bölük köyüne bağlı Çatalkaya mezrasındaki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramalarda; 3 çuval içinde 80 paket halinde 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.  Evdeki 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, Hakkari, Güncel

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