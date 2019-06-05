Yüksekova'da bayramlaşma töreni

Yüksekova
ilçesinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Polisevinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ramazan Kendüzler, ilçede Ramazan Bayramı'nı eda etmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.
Bayramların milli birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik duygularının hat safhaya ulaştığı önemli günler olduğunu belirten Kendüzler, "Millet olarak bayramlarımızı önemsiyoruz. Bayramlarda kabir ziyaretleri gerçekleştiririz. Aile büyüklerini ziyaret eder, çocukları sevindiririz. Bayramı coşkulu şekilde geçiririz. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.
Törene Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Ahmet Ayvaz
, Emniyet Müdürü Haluk Baş, iş adamı Hacı Teoman Zeydan
, AK Parti Esendere
Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu
, AK Parti Büyükçiftlik
Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA
Ramazan KENDÜZLER
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