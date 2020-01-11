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Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları gece gündüz demeden tüm hızıyla sürdürüyor.

11.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:27Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi
'nin ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları gece gündüz demeden tüm hızıyla sürdürüyor.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın kayyum atanmasıyla hizmetler gece gündüz aralıksız devam ediyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlar mağdur olmasın diye ekipler geceyi bile sokaklarda çalışarak geçiriyor. Belediye yetkilileri ise, "Kışımız çok çetin geçmekte ve yoğun bir kar yağışı söz konusu. Ara ara gerçekleşen kar yağışı ile birlikte seferber olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her kar yağışı sonrası ilk olarak yoğun yaşam alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrasında ilçemize bağlı mahallelerde hem yol açıyoruz hem de genişletme yapıyoruz. Söz konusu mahalle çalışmalarını gece daha yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu günde ekiplerimiz ilçemizin can damarı olan Cengiz Topel Caddesinde kar temizleme çalışmalarına başladı ve bu cadde bitirildikten sonra bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışmasını tüm hızıyla devam edeceğiz" dediler.

Vatandaşlar ise," İlçede ilk kez bir kaymakam kendini hizmete verdi. Biz bundan çok mutluyuz inan" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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