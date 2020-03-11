Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi
Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.
11.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:22
Yüksekova 'da beyaz gelincik görüntülendi
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ikamet eden Rıdvan Akkurt, dışarıda gezdiği sırada karların üzerinde beyaz gelinciğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan beyaz gelinciği kayda alan Rıdvan Akkurt, "Evden çıkıyordum, bir baktım karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş görünüyor. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı" dedi.
HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ikamet eden Rıdvan Akkurt, dışarıda gezdiği sırada karların üzerinde beyaz gelinciğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan beyaz gelinciği kayda alan Rıdvan Akkurt, "Evden çıkıyordum, bir baktım karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş görünüyor. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yüksekova'da beyaz gelincik görüntülendi
Etiketler : Beyaz Gelincik, Yüksekova, Hakkari, Yerel
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