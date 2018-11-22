Yüksekova'da Bin 100 Öğrenciye Yardım

Yüksekova
ilçesinde bin 100 öğrenciye ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.
İlçedeki İlk Evin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öncülüğünde merkez ve köy okullarında eğitim gören öğrenciler için yardım kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya destek veren hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan bin 100 ayakkabı ve mont, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere rehabilitasyon merkezi müdürü İmbat Baykal tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'ya teslim edildi.
Baykal, yardımın öğrenciler için önemli olduğunu belirterek, kampanyaya destek veren iş adamlarına teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da duyarlılığından dolayı Baykal'a teşekkür plaketi takdim etti.
Yüksekova
22 Kasım 2018 Perşembe 14:31