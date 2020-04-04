Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yüksekova'da bin TL'lik yardımlar hak sahiplerine ulaştırılıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında hak sahiplerine 1000'er liralık yardımlar evlerinde teslim ediliyor.

04.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:02
Yüksekova'da bin TL'lik yardımlar hak sahiplerine ulaştırılıyor
HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında hak sahiplerine 1000'er liralık yardımlar evlerinde teslim ediliyor.

Dünyayı tehdit altına alakan korona virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan bin TL'lik yardımlar, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından belirlenen ekipler öncülüğünde hak sahiplerine teslim ediliyor. Yüksekova ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında 1000'er liralık yardım, vatandaşların oturdukları evlerde verilmeye başlandı.

Yüksekova Kaymakamlığı, bu kapsamda 1000 liralık nakdi yardımın polis, jandarma, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova Kaymakamlığı, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yüksekova'da bin TL'lik yardımlar hak sahiplerine ulaştırılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:50: Esed rejimi güçleri Kamışlı'da bir YPG/PKK'lı teröristi öldürdü - Haber 17:50: Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı - Haber 17:49: Korona virüs yaban hayatı da etkiledi - Haber 17:49: HUDER Başkanı Ali Dilber: "Yargının en önemli ayaklarından birisi Avukatlardır" - Haber 17:49: Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler