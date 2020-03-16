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Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila eden tür şüphesiyle inceleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan çekirge, İran'ı istila eden ve tarım ürünlerine çok ciddi zarar veren çekirge türünden olduğu şüphesiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

16.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:39
Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila eden tür şüphesiyle inceleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan çekirge, İran 'ı istila eden ve tarım ürünlerine çok ciddi zarar veren çekirge türünden olduğu şüphesiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Cansız halde bulunan çekirgenin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilmesine karar verildi.

İlçede esnaflık yapan Übeyit Kartal, sabah saatlerinde dükkanını açtığında kapı önünde büyük bir çekirge gördü. Çekirgenin, Yüksekova'da bu mevsimde görülmeyen bir tür olduğunu düşünen Kartal, cansız olan çekirgeyi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti. Bu büyüklükte çekirgeyi ilk defa gördüğünü belirten Kartal, "Bu mevsimde çekirgenin Yüksekova'da olması beni çok şaşırttı. Haberlerde gördüğüm için biliyorum ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi. Yüksekova ilçe Tarım ve ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çekirgenin yerel bir tür olmadığını belirterek, incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderme kararı aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, İran, Güncel

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